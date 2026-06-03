إيران تنفي قصف صالة الركاب في مطار الكويت

نفى الإيراني، الأربعاء، قصف صالة الركاب في .

وقال الحرس، "تحقيقاتنا أظهرت أن قواتنا لم تطلق أي صاروخ على صالة الركاب في ".

يذكر أن أعلنت، الأربعاء، مقتل شخص وإصابة 63 آخرين، إلى جانب أضرار جسيمة طالت منشآت حيوية وبعثات دبلوماسية، في هجوم إيراني استهدف مطار .