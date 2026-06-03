طهران تتحدث عن نهاية الحرب: يجب أن تشمل جبهات المقاومة كافة

اعتبر ، اليوم الأربعاء، أن نهاية الحرب يجب أن تشمل وجبهات المقاومة كافة.

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ونقلت عن عراقجي، "لم نسع أبدا للتدخل في شؤون الداخلية وحزب الله جزء مهم من بنيته السياسية".

وأضاف "مصير حرب مع وإسرائيل ليس منفصلا عن مصير الحرب في لبنان"، مردفا "نهاية الحرب يجب أن تشمل إيران وجبهات المقاومة كافة ومن بينها لبنان".

وتابع "قواتنا المسلحة مستعدة لضرب إذا اعتدت على "، مضيفا "أي هجوم على بيروت ستكون له عواقب وخيمة وسيؤدي إلى استئناف الحرب بشكل كامل".

وكان الرئيس الأمريكي توقع، أن يلتقي المرشد الأعلى الإيراني مجتبى ، مشيرا إلى أن قادة الدولتين يتوافقون بشكل جيد على الرغم من تعثر محادثات السلام بين الجانبين.