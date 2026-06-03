الخزانة الأمريكية: حلفاؤنا في الخليج ليسوا شفافين بشأن أموال إيران

وقال بيسنت خلال جلسة استماع في : "لدينا شركاء جيدون في منطقة ، لكن العديد منهم لم يكونوا شفافين تماما معنا".وأوضح رئيس الخزانة الأمريكية أن الحديث يدور حول العمليات الجارية في النظام المصرفي لدول الشرق الأوسط.وأضاف بيسنت أن تعمل بشكل وثيق مع حلفائها في ، وهم "أكثر استعدادا بكثير الآن للتعاون في تبادل المعلومات حول الحسابات المصرفية لمسؤولي النظام الإيراني" مما كانوا عليه في السابق.وتأتي هذه التصريحات بعد أسابيع من إعلان عن حملة "الغضب الاقتصادي"، التي تهدف إلى تعطيل الشبكات المالية الإيرانية.كما جاءت تصريحات بيسنت بعد يوم واحد من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أربع منصات إيرانية لتداول العملات المشفرة، بما في ذلك منصة "نوبيتكس" الأكبر في البلاد، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين فيها، وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار منع النظام الإيراني من استخدام الأصول الرقمية للالتفاف على العقوبات.