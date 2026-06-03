تحذير طبي جديد: وباء إيبولا قد يصبح الأكثر فتكا

وجاء تحذير موكويغي في مقال بصحيفة "لوموند" الفرنسية، حيث أشار إلى أن هذا الوباء الناجم عن سلالة فيروس إيبولا النادرة، والذي أعلنته العالمية " صحية عامة تثير قلقا دوليا" في 17 مايو 2026، يتفشى في مناطق مزقتها الحرب شرق البلاد.وقال موكويغي: "هذا الوباء الجديد (إيبولا) قد يصبح الأكثر دموية من بين جميع الأوبئة المسجلة على الإطلاق". وأضاف أن سلالة بونديبوغيو، على عكس السلالات السابقة، لا تتوفر له لقاحات أو علاجات مرخصة، حيث تقدر منظمة العالمية أن تطوير العلاج سيتطلب في أفضل الأحوال ما بين ستة إلى تسعة أشهر.ولفت موكويغي إلى أن جمهورية الديمقراطية تضطر لمكافحة الوباء الحالي بموارد أقل بكثير مما كانت عليه في السابق، على خلفية تراجع المساعدات الأمريكية والأوروبية. وأوضح أن هذا يأتي في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة إنسانية حادة ونزاعات مسلحة، مما يزيد من تعقيد جهود الاستجابة.ووفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية (الصادرة في 30 مايو)، تم تسجيل 746 حالة مشتبه بها و176 حالة وفاة، من بينها 85 حالة مؤكدة للموت و10 وفيات مؤكدة (بما في ذلك حالتان مؤكدتان في أوغندا المجاورة).تجدر الإشارة إلى أن سلالة بونديبوغيو تم اكتشافها فقط مرتين سابقا: في أوغندا عام 2007 وجمهورية الكونغو الديمقراطية عام 2012، وتبلغ نسبة الوفيات فيها ما بين 30% و 50%. وتعتبر هذه السلالة نادرة ومختلفة عن سلالة "زائير" الأكثر شيوعا، التي تتوفر لها لقاحات مرخصة.