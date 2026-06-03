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ترامب بشأن المفاوضات مع إيران: قد يحدث شيء خلال عطلة الأسبوع
دوليات
2026-06-03 | 16:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
318 شوهد
أكد الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، الأربعاء، أن المفاوضات مع
إيران
تسير بشكل جيد، متوقعا بحدوث شيء خلال
عطلة
نهاية الأسبوع، كما كشف عن قرب التوقيع على ورقة الاتفاق.
وقال
ترامب
في كلمة له، "المفاوضات تسير بشكل جيد جدا"، مردفا "المفاوضات مع
إيران
تسير بشكل جيد للغاية وقد يحدث شيء خلال
عطلة
نهاية الأسبوع".
واعتبر أن "وقف إطلاق النار في
لبنان
مختلفا عن وقف إطلاق النار في أماكن أخرى من العالم"، مضيفا "أي شيء يمكن أن يحصل مع إيران والقيادة الإيرانية تغيرت 3 مرات".
ولفت ترامب الى أنه "إذا كان بالإمكان الحصول على اتفاق مكتوب فنحن نفضل ذلك"، مشددا بالقول "إذا وقعت إيران على الاتفاق فإنها ستوافق على عدم حصولها على قنبلة نووية".
وتابع "نحن قريبون من التوقيع على ورقة الاتفاق وضربنا إيران وهي ردت"، مشيرا الى أن "إيران وافقت على حصولنا على الغبار النووي وسحقنا المنشآت والمواد النووية مدفونة تحت الأرض"، كاشفا "تحدثنا إلى
حزب الله
للمرة الأولى على الإطلاق وهم وافقوا على عدم إطلاق النار على
إسرائيل
".
وكان ترامب توقع، أن يلتقي المرشد الأعلى الإيراني مجتبى
خامنئي
، مشيرا إلى أن قادة الدولتين يتوافقون بشكل جيد على الرغم من تعثر محادثات السلام بين الجانبين.
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