ترامب بشأن المفاوضات مع إيران: قد يحدث شيء خلال عطلة الأسبوع

أكد الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، أن المفاوضات مع تسير بشكل جيد، متوقعا بحدوث شيء خلال نهاية الأسبوع، كما كشف عن قرب التوقيع على ورقة الاتفاق.



وقال في كلمة له، "المفاوضات تسير بشكل جيد جدا"، مردفا "المفاوضات مع تسير بشكل جيد للغاية وقد يحدث شيء خلال نهاية الأسبوع".

واعتبر أن "وقف إطلاق النار في مختلفا عن وقف إطلاق النار في أماكن أخرى من العالم"، مضيفا "أي شيء يمكن أن يحصل مع إيران والقيادة الإيرانية تغيرت 3 مرات".

ولفت ترامب الى أنه "إذا كان بالإمكان الحصول على اتفاق مكتوب فنحن نفضل ذلك"، مشددا بالقول "إذا وقعت إيران على الاتفاق فإنها ستوافق على عدم حصولها على قنبلة نووية".

وتابع "نحن قريبون من التوقيع على ورقة الاتفاق وضربنا إيران وهي ردت"، مشيرا الى أن "إيران وافقت على حصولنا على الغبار النووي وسحقنا المنشآت والمواد النووية مدفونة تحت الأرض"، كاشفا "تحدثنا إلى للمرة الأولى على الإطلاق وهم وافقوا على عدم إطلاق النار على ".

وكان ترامب توقع، أن يلتقي المرشد الأعلى الإيراني مجتبى ، مشيرا إلى أن قادة الدولتين يتوافقون بشكل جيد على الرغم من تعثر محادثات السلام بين الجانبين.