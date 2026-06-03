إيران تعلن استهداف "مركز قيادة" أمريكي

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن بيان صادر عن الخدمة الصحفية للحرس الثوري قولها: "قامت للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعد رصدها وتحديد هويتها، بمهاجمة " والسيطرة" (التابع للولايات المتحدة) الموجود على متن مدمرة أمريكية".وأكد البيان أن هذه العملية جاءت ردا على الهجمات الأمريكية المتكررة ضد السفن الإيرانية في مياه وبحر العرب.ويأتي هذا التصعيد بعد سلسلة من العمليات العسكرية المتبادلة بين الجانبين في الأسابيع الأخيرة، ففي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلنت (سنتكوم) أن قواتها قامت بتعطيل سفينة كانت متجهة إلى ميناء إيراني باستخدام صاروخ هيلفاير استهدف محركاتها، بعد طاقمها التحذيرات.