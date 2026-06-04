سلام: مسار التفاوض هو الأسرع والأقل كلفة على لبنان

وقال سلام في تصريحات، إن "التفاوض لم يكن الخيار الوحيد المتاح لكنه كان الخيار الأفضل".وأضاف أن "خيار المفاوضات لا يعني إسقاط إمكانية إلى أي من الخيارات الأخرى بالتوازي معها".وتابع أن "مسار التفاوض هو الأسرع والأقل كلفة على واللبنانيين والجنوب والجنوبيين".وأكمل: "خلو جنوب الليطاني من المسلحين والسلاح لم يفرض علينا بل ما تعهد به لبنان عندما وافق على القرار 1701".واكد ان "انتشار في مناطق تجريبية كمرحلة أولى لا يسقط حقنا في الانسحاب الكامل".وبين ان "المطلوب من جميع الأطراف أن تقدم مصلحة لبنان ومن يرفض يتحمل وحده وزر ما قد يترتب على ذلك".وشدد ان "المفاوضات لم تكن سهلة ووفدنا واجه فيها تعنتا إسرائيليا وما نطالب به في هذه المفاوضات ليس جديدا".