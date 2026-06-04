طائرة لوفتهانزا تسقط على مقدمتها وهي متوقفة قرب بوابة الصعود (فيديو)

🔴 Un Boeing 787-9 de Lufthansa (D-ABPQ) a subi d'importants dégâts suite à l'affaissement de son train d'atterrissage avant alors qu'il était stationné à la porte d'embarquement à l'aéroport de Francfort. pic.twitter.com/GVOFXIHUtT
— air plus news (@airplusnews) June 4, 2026
🔴 Un Boeing 787-9 de Lufthansa (D-ABPQ) a subi d'importants dégâts suite à l'affaissement de son train d'atterrissage avant alors qu'il était stationné à la porte d'embarquement à l'aéroport de Francfort. pic.twitter.com/GVOFXIHUtT