ابنة تقتل والدها العاجز وتحاول إخفاء الحقيقة

وبحسب التحقيقات، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من الابنة يفيد بوفاة والدها داخل منزلهما، إلا أن المعاينة الأولية للجثمان أثارت شكوك بوجود شبهة جنائية، ما دفع إلى توسيع دائرة التحريات.وأظهرت نتائج التحقيق أن الأب، الذي كان يعاني من عجز حركي، طلب من ابنته مساعدته على الذهاب إلى دورة المياه، إلا أن الطلب تحول إلى مشادة انتهت باعتدائها عليه بعنف، ما أسفر عن وفاته.وأضافت التحقيقات أن المتهمة عمدت بعد ذلك إلى نقل جثمان والدها ووضعه على سريره، في محاولة لإظهار الوفاة على أنها ناجمة عن مضاعفات حالته الصحية.وبعد جمع الأدلة واستكمال التحريات، ألقت قوات الأمن القبض على المتهمة، التي انهارت روايتها خلال مواجهتها بنتائج التحقيق، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت القضية إلى لاستكمال التحقيقات وكشف جميع ملابسات الواقعة، تمهيدًا للتصريح بدفن الجثمان وفق الإجراءات القانونية.