سماع دوي انفجار في شيراز جنوبي إيران

وقالت الوكالة إن سكان عدد من مناطق مدينة سمعوا، قبل قليل، دوي انفجار قادما من الجهة الشمالية الغربية للمدينة.وأضافت أن المعلومات الأولية تشير إلى "تعرض أحد المواقع في المدينة لهجوم جوي، نفذه العدو"، وأكدت الوكالة أن مزيدا من التفاصيل سيُعلن عنه تباعا.يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين وإيران، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي في 8 تموز الحالي أن وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه مع ليلة 18 تموز، لم يعد ساريا.وجاء إعلان عقب اتهام لطهران باستهداف 3 سفن تجارية في ، ومنذ ذلك الحين تشن الولايات المتحدة ضربات على مناطق داخل إيران، فيما ترد باستهداف قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة، متهمة واشنطن بانتهاك مذكرات التفاهم ودفع المنطقة نحو تصعيد مباشر.