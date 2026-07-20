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ترامب يرد على ممداني بشأن اعتقال نتنياهو
دوليات
2026-07-20 | 13:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
478 شوهد
أكد الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
أن
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
لن يعتقل بأي شكل من الأشكال أثناء وجوده في
الولايات المتحدة
.
وقال
ترامب
في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" إن نتنياهو "يقاتل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، متهما
طهران
بالوقوف وراء مقتل 52 ألف متظاهر، وبقتل جنود أمريكيين وآخرين على مدى السنوات السبع والأربعين الماضية.
وأضاف أن الأشخاص الذين "يجب اعتقالهم" هم، بحسب تعبيره، أولئك الذين "قادوا
إيران
إلى هذا الدوامة غير المسبوقة من
الموت
والدمار"، معتبرا أن التعامل مع هذه القضية كان ينبغي أن يتم منذ سنوات على يد الإدارات الأمريكية السابقة.
وتأتي تصريحات ترامب ردا على جدل أثارته مواقف
عمدة
مدينة نيويورك
زهران ممداني، الذي أكد في مقابلة مع صحيفة "
نيويورك
تايمز"، أن إدارته تجري "نقاشا قانونيا نشطا" مع
الدائرة القانونية
في المدينة لبحث ما إذا كانت تمتلك صلاحية اعتقال
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
في حال زيارته نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال ممداني إن نتنياهو "مجرم حرب"، وإن "مكانه الطبيعي هو لاهاي"، في إشارة إلى
المحكمة الجنائية الدولية
التي أصدرت مذكرة توقيف بحقه على خلفية جرائم حرب الإبادة التي شنها نتنياهو على قطاع غزة، مؤكدا في الوقت نفسه أن سلطات المدينة "ستفعل كل ما يسمح به القانون، لكنها لن تبتكر قوانين جديدة لتحقيق ذلك".
كما تأتي تصريحات ترامب بشأن نتنياهو في وقت تتواصل فيه المواجهة بين
الولايات المتحدة
وإيران، وسط تصاعد التوترات العسكرية والدبلوماسية في المنطقة.
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