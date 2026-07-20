ترامب يرد على ممداني بشأن اعتقال نتنياهو

وقال في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" إن نتنياهو "يقاتل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، متهما بالوقوف وراء مقتل 52 ألف متظاهر، وبقتل جنود أمريكيين وآخرين على مدى السنوات السبع والأربعين الماضية.وأضاف أن الأشخاص الذين "يجب اعتقالهم" هم، بحسب تعبيره، أولئك الذين "قادوا إلى هذا الدوامة غير المسبوقة من والدمار"، معتبرا أن التعامل مع هذه القضية كان ينبغي أن يتم منذ سنوات على يد الإدارات الأمريكية السابقة.وتأتي تصريحات ترامب ردا على جدل أثارته مواقف زهران ممداني، الذي أكد في مقابلة مع صحيفة " تايمز"، أن إدارته تجري "نقاشا قانونيا نشطا" مع في المدينة لبحث ما إذا كانت تمتلك صلاحية اعتقال الإسرائيلي في حال زيارته نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال ممداني إن نتنياهو "مجرم حرب"، وإن "مكانه الطبيعي هو لاهاي"، في إشارة إلى التي أصدرت مذكرة توقيف بحقه على خلفية جرائم حرب الإبادة التي شنها نتنياهو على قطاع غزة، مؤكدا في الوقت نفسه أن سلطات المدينة "ستفعل كل ما يسمح به القانون، لكنها لن تبتكر قوانين جديدة لتحقيق ذلك".كما تأتي تصريحات ترامب بشأن نتنياهو في وقت تتواصل فيه المواجهة بين وإيران، وسط تصاعد التوترات العسكرية والدبلوماسية في المنطقة.