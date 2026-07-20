بغداد تسجل ثلاث حالات انتحار لنساء خلال 24 ساعة

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بانتحار ثلاث نساء خلال 24 ساعة في .

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وقال المصدر في حديث لـ ، "انتحار امرأة تبلغ من العمر 24 سنة باسلوب شنق نفسها داخل منزلها ضمن منطقة حي الاعلام".

وأضاف المصدر "انتحار امرأة باسلوب شنق نفسها ضمن ناحية الرضوانية"، مشيرا الى "انتحار امرأة باسلوب شنق نفسها داخل دارها ضمن منطقة ".