ترامب يتوعد ايران بدفع الثمن اضعافا مضاعفة ويصدر توجيهات لوزير الحرب

وقال في تدوينة على منصة تروث وتابعتها ، "في كل مرة تقتل فيها جنديًا أمريكيًا، ستدفع ثمن ذلك القتل أضعافًا مضاعفة".وأضاف "لقد تم تمرير هذا التوجيه إلى وزير الحرب، بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، دانييل كين، وإلى جميع قادة الجيش".