البنتاغون يعلن مقتل جندي أمريكي شمالي العراق

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن "الجندي ديفين أ. سايبيل البالغ من العمر 26 عاما لقي حتفه في حادث مرتبط بالتدريب وقع في بتاريخ 31 مايو الماضي".وأضاف البيان أن سايبيل "كان موجودا في المنطقة ضمن مهمة دعم العمليات التي تقودها ضد تنظيم ".ولم يكشف البيان تفاصيل إضافية بشأن الحادث، الذي أسفر أيضا عن مقتل الجندي البريطاني ، خلال تدريب مشترك مع القوات البريطانية.