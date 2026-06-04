بوتين يحدد شرطا لإنهاء النزاع في أوكرانيا

جاء ذلك خلال اجتماع مع وكالات أنباء عالمية، حيث أوضح أن "مستعدة وتريد التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بالوسائل السلمية، وبالتحديد على الأسس التي تحدثنا عنها في الاجتماع مع الرئيس في أنكوريج".وأشار الرئيس الروسي إلى أنه خلال المفاوضات التي جرت في أنكوريج، طُرحت أمام روسيا مسائل تتعلق بإمكانية تقديم البلاد لتنازلات معينة. وشدد قائلا: "وبخصوص حلول التسوية التي تحدثنا عنها في أنكوريج، فإن روسيا توافق عليها".وأضاف بوتين: "من الضروري أن توافق الجهة الأوكرانية على حلول التسوية هذه. وسيصل الصراع بسرعة إلى نهايته الطبيعية".وردا على سؤال محول ما تسعى روسيا لتحقيقه، وهل هدفها السيطرة على كامل أم إبرام صفقة، قال بوتين: "أحدهما لا يستبعد الآخر. السيطرة على منطقة دونباس بأكملها وإبرام صفقة لا تتعارض مع بعضهما البعض".يُذكر أن لقاء أنكوريج جمع الرئيسين بوتين وترامب في وقت سابق، حيث ناقشا سبل تسوية النزاع الأوكراني، وتأتي تصريحات بوتين اليوم في وقت تواصل فيه القوات الروسية تحقيق تقدم ميداني في منطقة دونباس، بينما تتصاعد الضغوط الدولية لدفع الأطراف نحو طاولة المفاوضات.