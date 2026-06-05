زيلينسكي يدعو إلى لقاء مباشر مع بوتين

وفي رسالة مفتوحة وجّهها إلى ، شدد على أن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا عبر حوار مباشر بين الجانبين، مؤكداً استعداد لوقف كامل لإطلاق النار وتبادل شامل لأسرى الحرب كخطوة تمهيدية نحو اتفاق أوسع.وسرعان ما جاء الرد من ، حيث أعلن المتحدث باسم الكرملين أن زيلينسكي "يمكنه المجيء إلى موسكو في أي وقت"، مشيراً إلى أن بوتين لم يطّلع بعد على الرسالة.وفي ، رحّب الرئيس الأميركي بإمكانية عقد اللقاء، معتبراً أن اجتماع بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، ومؤكداً أن لعبت دوراً مهماً في الدفع نحو هذا المسار.