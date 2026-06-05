في خليج عُمان.. إيران تطلق طلقات تحذيرية تجاه مدمرات امريكية

وذكر الجيش الإيراني في بيان أنه "بعد إطلاق التحذيرات بواسطة صواريخ وطائرات مسيّرة هجومية تابعة للقوة البحرية الإيرانية، غادرت المدمرتان DDG_103 وDDG_87 باتجاه "، في إطار ما وصفه ب"التصدي للتحركات البحرية غير المصرح بها" في المنطقة.وأضاف البيان، أن السفينة الهجومية البرمائية "تريبولي"، غادرت بحر ، إلى جانب مرتبطة بحاملة الطائرات الأميركية "يو ".