الصحة العالمية: 580 مليون دولار مطلوبة لمواجهة تفشي إيبولا

وذكرت المنظمة أن بؤر التفشي تشهد توسعاً مقلقاً، لا سيما في المناطق التي تشهد نشاطاً تعدينياً كثيفاً، ما يزيد من صعوبة احتواء العدوى والحد من انتقالها بين السكان.وفي السياق، أفاد تقرير نشرته صحيفة " تايمز" بأن بلدة مونغبالو في إقليم إيتوري شمال شرقي البلاد أصبحت مركزاً رئيسياً لتفشي المرض، حيث ساهمت حركة عمال وتجارة الذهب في تسريع انتشار الفيروس.وبحسب التقديرات، فإن التفشي الحالي، الذي يعد ثالث أكبر موجة لإيبولا تشهدها الديمقراطية، بدأ منذ شهر فبراير الماضي، إلا أن اكتشافه تأخر حتى منتصف مايو، ويُعزى ذلك جزئياً إلى ارتباطه بسلالة "بونديبوغيو" الأقل شيوعاً، والتي لا يتوفر لها علاج معتمد حتى الآن.