هل منعت واشنطن بواخر نفط عراقي من عبور مضيق هرمز؟

ونقلت قناة "العربية"، عن المصادر قولها ان " نفت لواشنطن دفع أي رسوم إلى ".وكانت القوات الأميركية أعلنت أنها حولت مسار 129 سفينة تجارية في ، وعطلت 6 سفن غير ممتثلة. وأضافت أنها سمحت بمرور 36 سفينة تدعم المساعدات الإنسانية.