عون: الهدف النهائي هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد

وقال خلال لقائه الرئيس الأمريكي في ، إنه "أشكر الرئيس على الإنجازات التاريخية التي حققناها معا"، مشيراً الى ان "الهدف النهائي هو إنهاء حالة العداء بين وإسرائيل إلى الأبد".وأكمل، أن "رئيس برلمان لبنان من الجنوب وهو داعم لإنهاء الأعمال العدائية ويقوم بجهد كبير"، مردفاً أنه "حان الوقت لأن ينعم لبنان والمنطقة كلها بالاستقرار والأمن".ولفت الى ان " يقوم بعمل رائع وهو عمود الاستقرار في البلاد، وطلبت من الرئيس ترامب دعما سياسيا"، مبينا أنه "آن الأوان لتحقيق رؤية الرئيس ترامب بأن السلام ينبغي أن يعم المنطقة".