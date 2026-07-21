هيغسيث: منحنا إيران كل الفرص للتفاوض وسنضربها بعشرة أضعاف إذا استهدفت السفن

وحذر هيغسيت من رد عسكري قوي في حال استهداف السفن التجارية.وأضاف هيغسيث خلال استقبال الرئيس الأمريكي لنظيره اللبناني في أن أمام خيار إظهار استعدادها للتعامل بشكل عقلاني بشأن أمن الملاحة في المضيق، لكنه أكد أن سترد بقوة إذا واصلت استهداف حركة الشحن التجاري.وقال وزير الحرب الأميركي: "إذا كانوا سيستهدفون السفن التجارية، فإننا سنضربهم، كما قال الرئيس، بعشرة أضعاف القوة".