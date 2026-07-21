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هيغسيث: منحنا إيران كل الفرص للتفاوض وسنضربها بعشرة أضعاف إذا استهدفت السفن
دوليات
2026-07-21 | 12:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
13 شوهد
قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الثلاثاء، إن
إيران
حصلت على "كل الفرص" للتفاوض وإثبات أنها طرف مسؤول بشأن الوضع في
مضيق هرمز
.
وحذر هيغسيت من رد عسكري قوي في حال استهداف السفن التجارية.
وأضاف هيغسيث خلال استقبال الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
لنظيره اللبناني
جوزيف عون
في
البيت الأبيض
أن
طهران
أمام خيار إظهار استعدادها للتعامل بشكل عقلاني بشأن أمن الملاحة في المضيق، لكنه أكد أن
الولايات المتحدة
سترد بقوة إذا واصلت استهداف حركة الشحن التجاري.
وقال وزير الحرب الأميركي: "إذا كانوا سيستهدفون السفن التجارية، فإننا سنضربهم، كما قال الرئيس، بعشرة أضعاف القوة".
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