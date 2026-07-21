ترامب يكشف عن حوار "خلف الكواليس" مع إيران ويؤكد استعداده للتحدث مع حزب الله

وقال خلال لقائه في ، إن "العلاقات مع جيدة والرئيس اللبناني يحظى باحترام كبير، وعقدنا اجتماعات جيدة وسنقوم بحل الكثير من المشاكل في ما يخص لبنان".وتابع، أنه "أعتقد أن لبنان بلد أسيئت معاملته لفترة طويلة، وسنحل كثيرا من المشاكل للبنان وقد حللنا بعضها بالفعل".وأكمل، أن "اتفاقات أبراهام كانت ناجحة جدا وستنضم إليها دول عديدة لاحقا، وبعد الإجراء الصارم الذي اتخذناه مع الحوثيين لم نواجه مشاكل معهم ونحن مستعدون للتعامل معهم بشدة من جديد".وأشار الى ان "هناك حوار خلف الكواليس مع الإيرانيين وهم يسعون بيأس إلى لقائي ونحن غير مهتمين باللقاء معهم وهم يريدون إنهاء الأمر لأنه يتم تدميرهم"، مبيناً أن "الإيرانيين يرغبون بشدة في اللقاء ولن نهتم بذلك حتى يصبحوا مستعدين للقاء بشكل هادف".ولفت الى انه "نعمل على تقويض قدرات بشكل كبير، وإيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي ولن تفعل ذلك وقوضنا قدراتها بشكل كبير".وبين، أنه "إذا حصل شيء في باب المندب فسنتعامل معه وقد فعلنا ذلك من قبل مع الحوثيين، ونفذنا نحو 45 يوما من الإجراءات القوية للغاية ضد الحوثيين ولم نشهد أي مشاكل معهم منذ ذلك الحين".وأردف، أنه "إذا حدث شيء في البحر الأحمر فسنكون مضطرين ببساطة إلى التعامل مع الأمر ".وأكد، أن "الحصار في متواصل ولا أحد يعبر، وإذا أراد الرئيس اللبناني مني أن أتحدث مع فسأفعل ذلك".وتابع: "إيران ستحتاج إلى 20 أو 25 عاما لإعادة البناء بعد الضرر الذي ألحقناه بها، ولو لم نضربها لامتلكوا سلاحا نوويا ولأبادوا به ودولا أخرى بالمنطقة".واستطرد بالقول "لم ننته بعد من إيران وأي موقع نووي قد يفكر الإيرانيون في إعادة تفعيله سنضربه من جديد، والوضع في مضيق هرمز لن يكون له أي تأثير على الانتخابات النصفية الأمريكية".وأكمل، أنه "اتفاقنا الجديد سيكون بمثابة جدار منيع فلا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي حاليا وستحتاج سنوات لإنتاجه، وسنضرب الموقع الجديد في إيران فهم متورطون بسبب الأسلحة النووية ويحاولون إعادة إحياء موقع محتمل، ووضعهم الان أكثر تعقيدا من فنزويلا".وأختتم: "قد نضرب بقوة الموقع الإيراني في جبل الفأس قريبا، ولبنان تعرض لمعاملة سيئة جدا لفترة طويلة".