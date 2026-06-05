غروسي: تفتيش المواقع النووية الإيرانية شرط أساسي لأي اتفاق

وقال غروسي في تصريحات لـ"الجزيرة" تابعتها ، إن الوكالة لم تتمكن من التحقق من مخزون المعلن من اليورانيوم منذ أكثر من أشهر، ما يحد من قدرتها على تقييم الوضع الحالي للأنشطة النووية الإيرانية.وأضاف أن الوكالة تفترض أن المواد النووية الإيرانية ما تزال موجودة في المواقع التي كانت فيها عند بدء الهجمات الأخيرة، مشيراً إلى أن السلطات الإيرانية أكدت ذلك للوكالة.وشدد غروسي على أهمية استئناف عمليات التفتيش والرقابة الدولية لضمان الشفافية والتحقق من طبيعة الأنشطة النووية الإيرانية في المرحلة المقبلة.