بسبب مواقفهما من غزة.. إيرلندا تحظر دخول وزيرين إسرائيليين

أعلنت الحكومة الإيرلندية فرض حظر على دخول وزير الإسرائيلي إيتمار ووزير المالية إلى أراضيها، على خلفية مواقف وتصريحات اعتبرتها دبلن مساهمة في تأجيج الأزمة الإنسانية في قطاع .





وأكد مكتب وزير العدل الإيرلندي أن القرار دخل حيز التنفيذ بعد توجيه سلطات الهجرة برفض دخول الوزيرين في حال تقدما بطلب زيارة البلاد.

وقال الإيرلندي إن سلوك الوزيرين يبرر اتخاذ إجراءات بحقهما، مشيراً إلى أن بلاده ستدفع باتجاه فرض عقوبات أوروبية عليهما.وأكد مكتب وزير العدل الإيرلندي أن القرار دخل حيز التنفيذ بعد توجيه سلطات الهجرة برفض دخول الوزيرين في حال تقدما بطلب زيارة البلاد.