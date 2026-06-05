الصحة اللبنانية: 7 شهداء وجرحى إثر غارة صهيونية جنوبي البلاد

وذكرت ، في بيان، أن "5 شهداء بينهم مسعف ومصابان أحدهما مسعف إثر غارة صهيونية على بلدة زبدين جنوبي البلاد".ويشهد الجنوب اللبناني غارات عنيفة بالرغم من الاتفاقات على وقف اطلاق النار جراء المفاوضات التي يتم عقدها في بين الجانب اللبناني والاسرائيلي بوساطة امريكية.