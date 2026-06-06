القيادة الأمريكية تكشف تفاصيل قصف مواقع ساحلية في إيران

وقالت على إكس إن قصفت بعد ذلك مواقع المراقبة الإيرانيةفي جوروك وجزيرة قشم، وكلاهما يقعان على .بدورها، ذكرت شبكة سي. ‌إن. أن اليوم الجمعة إن ⁠أطلقت عدة طائرات مسيرة باتجاه مضيق هرمز.ونقلت عن ⁠مسؤول أمريكي أن أسقط ⁠ما لا يقل ⁠عن أربع ⁠طائرات مسيرة.