عراقجي يرد على عون: إيران لا تحتل الأراضي اللبنانية

وكتب عراقجي في منشور عبر منصة "إكس"، تعليقًا على تصريحات جوزاف ، التي قال فيها إن " تعتبر أداة للمساومة": "وفقًا لتصريحات السيد عون، يبدو أن إيران هي التي تحتل خُمس الأراضي ، وتسببت في تهجير ربع اللبنانيين، وتقصف بلاده يوميًا"، في إشارة إلى .وكان الإيراني، جدد التأكيد أن "الشرط الأساسي لقبول أي وقف لإطلاق النار في الحرب الإقليمية، هو التوقف الشامل للهجمات الإسرائيلية على جميع الجبهات، وخاصة لبنان".