لأول مرة.. تفاصيل عملية إيرانية لتعطيل مركز العمليات الأمريكية في قاعدة العديد

ونقلت المجلة "Air & Space Forces Magazine" عن مسؤول أمريكي رفيع ومصادر مطّلعة على الهجوم أنّ المركز، الذي أدار الحملات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط لأكثر من عقدين، تعرّض لإصابات مباشرة بعدة صواريخ إيرانية.وأشار التقرير إلى أن ، ومع توقعه استهداف قاعدة العديد، أدار عملياته منذ بداية الحرب انطلاقا من قاعدة "شو" الجوية في ولاية كارولاينا الجنوبية، بعدما نقل الأفراد من المنشأة الموجودة في قبل اندلاع المواجهة.ولفتت المجلة إلى أن الأضرار التي لحقت بمركز العمليات الجوية المشتركة في قاعدة العديد لم يُكشف عنها سابقا، وأن قرب المنشأة من وحجم الأضرار التي أصابتها أثارا تساؤلات بشأن جدوى إعادة بنائها.ويتبع المركز قيادة المركزية الأمريكية، وهي المكوّن الجوي للقيادة المركزية الأمريكية.واستخدمت المركز لإدارة حملاتها الجوية في والعراق، وعملياتها ضد تنظيم " " في وسوريا، إضافة إلى عملياتها الأخيرة ضد .