سجال دبلوماسي بين بيروت وطهران.. عراقجي لعون: "أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي"

وفي تدوينة له عبر منصة "إكس"، فند عراقجي اتهامات ، قائلاً: "بناءً على تصريحات السيد عون، قد يظن المرء أن هي من احتلت خُمس ، وشرّدت ربع سكانه، وتقصف البلاد يومياً". ونفى عراقجي بشدة استخدام بلاده للبنان كأداة في السياسة الخارجية، مؤكداً: "لو كان لبنان ورقة مساومة لإيران، لكنا توصلنا إلى اتفاق منذ زمن.. أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي يا سيادة الرئيس".تأتي هذه الردود غداة مقابلة أجراها الرئيس اللبناني مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، وجه فيها خطاباً مباشراً وحاداً إلى القيادة الإيرانية، مطالباً إياها بوقف التدخل في الشأن اللبناني عقب تعثر جهود الهدنة التي تقودها . وقال عون: "هذا ليس بلدكم، إنه بلدنا.. شعبنا هو الذي يُقتل، وبيوتنا هي التي تُدمّر".من جانبه، انضم اللبناني، ، إلى الموقف الرئاسي، داعياً إلى التوقف عن استخدام لبنان كـ"ورقة لتحسين شروطها" في المفاوضات المعقدة مع .وتشترط طهران في مفاوضاتها مع واشنطن لإنهاء الحرب – التي بدأت في أواخر فبراير الماضي – ضرورة شمول أي اتفاق لوقف إطلاق النار على الجبهة مع انسحاب القوات الإسرائيلية.يُذكر أن المواجهات العسكرية كانت قد اندلعت في الثاني من آذار/مارس الماضي، عقب رد بصواريخ على إثر مقتل المرشد الأعلى في ضربات أميركية إسرائيلية استهدفت إيران. وأعقب ذلك حملة عسكرية إسرائيلية واسعة شملت غارات جوية وتوغلاً برياً في الجنوب اللبناني.