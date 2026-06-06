السفير الأمريكي في لبنان: نعيم قاسم يقرّر كما يريد ونحن أيضاً نقرّر

وأضاف في تصريح صحفي أن المفاوضات التي جرت في كانت "مهمة جداً"، مشدداً على أن لكل طرف حق اتخاذ قراراته.وفي إشارة واضحة إلى قيادة " "، قال عيسى: " يقرّر كما يريد، ونحن أيضاً نقرّر".من جهته، انتقد النائب عن "حزب الله" بعض المسؤولين والقوى في بـ"نقص المناعة الوطنية"، معتبرا أن الاتفاق مع "عار واستسلام".وكان أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم قد وصف المفاوضات مع إسرائيل بأنها "مذلة ومخزية"، رافضا ما ورد في "إعلان واشنطن"، ووصفه بأنه يرسم المبادئ لخضوع لبنان لمشروع "إسرائيل الكبرى".