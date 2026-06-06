قطر تطالب إيران بوقف التصعيد عقب هجمات طالت الكويت والبحرين

وذكر بيان للخارجية القطرية: "تدين بشدة، الهجمات الإيرانية المتكررة على الشقيقة، ومملكة الشقيقة، وتعتبرها انتهاكا سافرا لسيادة البلدين، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي".‏وشدّدت على "ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا".كما ‏جدّدت الوزارة، تضامن دولة الكامل مع دولة ومملكة البحرين ودعمها لكل ما تتخذاه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت، دوت انفجارات قرب وفي العاصمة البحرينية .