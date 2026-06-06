قتلى وجرحى في هجمات بالمسيرات استهدفت قرى بولاية شمال كردفان السودانية

وقالت المجموعة في بيان، إن الهجمات شملت أيضاً استهداف مركبة مدنية في المنطقة ذاتها، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا، مشيرة إلى أن هذه الحوادث تأتي ضمن نمط متكرر لاستهداف الأعيان المدنية.وأدانت "محامو الطوارئ" الهجمات، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني واستهدافاً مباشراً للمدنيين.وأوضح البيان أن طائرة مسيّرة استهدفت مركبة مدنية في المنطقة نفسها، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخر، لترتفع الحصيلة الإجمالية للهجومين إلى أربعة قتلى وستة جرحى، بينهم حالات حرجة.وأضافت المجموعة أن الغارات الجوية استهدفت نحو خمس مركبات مدنية في إقليم خلال الفترة الممتدة من 28 أيار الماضي حتى 5 حزيران الجاري، معتبرة أن هذه الإحصائية تعكس تحولاً في نمط الاستهداف خلال الحرب المستمرة في .