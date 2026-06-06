لبنان.. شهداء وجرحى في سلسلة غارات اسرائيلية استهدفت مناطق جنوبي البلاد

وذكرت الوكالة أن "مواطنة استشهدت اليوم في بلدة بعد استهدافها بغارة من طائرة مسيّرة معادية أثناء سيرها على الطريق".وأضافت أن "طائرة مسيّرة معادية نفذت غارات على محيط محطة للمحروقات في بلدة عربصاليم، وعلى بلدتي تول وجبشيت، فيما شنت الطائرات الحربية المعادية غارة بين بلدتي ميفدون وزوطر، إضافة إلى غارات استهدفت كفرتبنيت وسجد وعرمتى وعين الجمل خلف صيدلية أميري في بلدة زبدين".وأكدت أن "مدينة النبطية تعرضت لغارتين خلال ساعة استهدفتا حي المسلخ وحي الميدان، كما تعرضت أطراف بلدة العيشية وبلدة أرنون لغارتين".وبينت الوكالة أن "الغارة التي استهدفت بلدة حاروف أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين، حيث توجه فريق من جمعية الرسالة للإسعاف الصحي – مركز حاروف التطوعي إلى المكان للقيام بواجبه الإنساني وإسعاف الجرحى، وما إن وصل إلى موقع الغارة حتى نفذ الطيران المسيّر غارة جديدة بالقرب منهم، ما أدى إلى إصابة أفراد الفريق الثلاثة واستشهاد مواطن".