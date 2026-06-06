موافقة أمريكية مبدئية على بيع أنظمة مضادة للطائرات المسيرة للكويت

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان أن "البيع المقترح سيحسن قدرة على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير قدرات الهزيمة الإلكترونية والحركية ضد الأنظمة الجوية بدون ".وأضافت الوزارة إن الكويت "طلبت منصات مضادة للطائرات المسيرة والمعدات ذات الصلة".