نتنياهو يعقد اجتماعا لبحث تهديد إيران بضرب "إسرائيل" الليلة

وأعلنت القناة 14 الإسرائيلية أن " في حالة تأهب قصوى عقب تهديد اليوم بمهاجمة تل أبيب خلال ساعات".وشهدت الجنوبية في وقت سابق من اليوم، تصعيدا ميدانيا لافتا، إثر غارة جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي.وأكد المتحدث باسم لجنة في إبراهيم رضائي أن سترد على الاستهداف، متوعدا برد "حاسم ومؤلم" على إسرائيل.وقال في منشور عبر منصة "إكس" إن "الرد قادم"، داعيا إلى ترقب ما ستشهده "سماء الأراضي المحتلة" الليلة. ويأتي هذا التهديد بعد ساعات من الغارة الإسرائيلية على منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية.