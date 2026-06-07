بعد صواريخ إيران.. محادثة هاتفية تجمع ترامب ونتنياهو

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، " ونتنياهو يجريان الآن محادثة هاتفية".

الى ذلك، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله، "ترامب أجرى الاتصال مع نتنياهو".

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، " نقلت رسالة إلى مفادها أنه من الأفضل الانتظار بضعة أيام لمعرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق"، مضيفة "الولايات المتحدة قالت إنها ستمضي في عمل مشترك كما هو مخطط له إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق".



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مساء الأحد، عن رصد إطلاق صواريخ من باتجاه "إسرائيل"، فيما أعلن التلفزيون الإيراني عن إطلاق موجة ثالثة من الصواريخ باتجاه "إسرائيل".