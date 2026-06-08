اسرائيل: استهدفنا مواقع عسكرية تابعة للنظام الإيراني ومطار مهرباد

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان تابعته ان " استهدف مواقع عسكرية تابعة للنظام الإيراني غربي ووسط ".فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ان "الغارات الجوية استهدفت مطار مهرباد في ومستودعا لتخزين المسيرات الانقضاضية"، موضحة ان "سلاح الجو شن غاراته على من خارج المجال الجوي الإيراني".فيما اكدت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر ان " تستعد لهجوم صاروخي إيراني جديد"، لافتة الى ان "البحرية الإسرائيلية شاركت في الهجوم على ايران".كما جددت الجبهة الداخلية الإسرائيلية "فرض قيود الطوارىء والمدارس والمؤسسات التعليمية ستظل مغلقة"، داعية "كل الإسرائيليين إلى البقاء قرب الملاجىء وعدم التجمع".فيما بين موقع واللا ان "سلاح الجو الإسرائيلي استهدف أكثر من 10 مواقع بما في ذلك أنظمة دفاع جوي وصواريخ باليستية".ونقلت وول عن مسؤول إسرائيلي قوله ان "سلاح الجو شن غارات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران شملت أنظمة دفاع جوي وأسلحة".