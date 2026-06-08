الدفاع المدني السعودي: إطلاق الإنذار المبكر في محافظة الخرج للتحذير من خطر

نيوز- دولي

اعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الاثنين، عن إطلاق الإنذار المبكر في محافظة الخرج للتحذير من خطر.

ونقلت وسائل إعلام عن بيان للدفاع المدني السعودي قوله ان "الإنذار المبكر اطلق في محافظة الخرج للتحذير من خطر".