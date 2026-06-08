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الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صواريخ من اليمن
دوليات
2026-06-07 | 23:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
222 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
اعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن رصد إطلاق صواريخ من
اليمن
.
ونقلت وسائل اعلام عن بيان للجيش قوله انه "تم رصد إطلاق صاروخ من
اليمن
نحو الأراضي الإسرائيلية وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراضه".
كما ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية ان "إنذارا مبكرا اطلق لسكان مناطق جنوب ووسط
إسرائيل
بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن".
واضافت ان "صفارات الإنذار دوت في
منطقة تل أبيب
الكبرى وسط إسرائيل وجنوبها بعد رصد الصواريخ".
كما اكدت الإذاعة الإسرائيلية ان "الجيش اعترض صاروخ أطلق من اليمن".
فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية انه "تم إغلاق المجال الجوي مؤقتا".
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