الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صواريخ من اليمن

ونقلت وسائل اعلام عن بيان للجيش قوله انه "تم رصد إطلاق صاروخ من نحو الأراضي الإسرائيلية وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراضه".كما ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية ان "إنذارا مبكرا اطلق لسكان مناطق جنوب ووسط بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن".واضافت ان "صفارات الإنذار دوت في الكبرى وسط إسرائيل وجنوبها بعد رصد الصواريخ".كما اكدت الإذاعة الإسرائيلية ان "الجيش اعترض صاروخ أطلق من اليمن".فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية انه "تم إغلاق المجال الجوي مؤقتا".