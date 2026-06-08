الجيش الإسرائيلي يعلن الأهداف التي قصفها في إيران

وذكرت الجيش في بيان: "خلال الفترة الأخيرة تم نشر منظومات دفاعية في عدة مناطق داخل وذلك في إطار جهود النظام لإعادة إعمار قدراته على الرصد والدفاع التي تضررت خلال عملية زئير الأسد. وقد أسفرت الضربة عن تدمير هذه المنظومات".مقابل، قال الإيراني، اليوم الاثنين، إن قواته ردت على ما وصفها بأنها ضربة أميركية إسرائيلية على مجمع للبتروكيماويات في إيران بشن هجوم صاروخي على موقع مماثل في .وحذر الحرس الثوري من أن المزيد من الهجمات على مواقع غير عسكرية ومواقع طاقة في المنطقة سيكون له عواقب على الاقتصاد العالمي وستكون مسؤولة عن ذلك.