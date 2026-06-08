بعد وقف الضربات مع ايران.. واشنطن: إسرائيل ستنسحب من لبنان وتعيد الأراضي والأسرى

وقال ، بعد لقائه رئيس ، ان "الضاحية الجنوبية لبيروت لن تستهدف إذا أوقف هجماته على ".وأضاف أن بري أعطاه الرد بخصوص قبول "حزب الله" لوقف إطلاق النار، دون أن يفصح عن تفاصيل إضافية حول هذا الرد، مشيرا إلى أن الضربة الإسرائيلية على الضاحية أمس أتت "بسبب ضربات حزب الله على إسرائيل".وكما تحدث عن "المناطق التجريبية" في ، مؤكدا أن هذه المناطق سيعود إليها أهلها وستكون تحت حماية ، ولن تتعرض لقصف إسرائيلي.واردف: "عسى هذه المناطق ستكون بمثابة نموذج يحتذى به لكل جنوب ".وأعلنت في وقت سابق من اليوم، كل من وإسرائيل وقف الضربات المتبادلة منذ مساء أمس، بسبب القصف الإسرائيلي الذي طال الضاحية الجنوبية لبيروت.