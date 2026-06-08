نتنياهو: إيران وحزب الله فشلا في فرض معادلة جديدة على إسرائيل

أكد الإسرائيلي ، اليوم الاثنين، أن محاولة و"حزب الله" فرض معادلة جديدة على "لم تحدث ولن تحدث"، وذلك عقب انتهاء جولة التصعيد الأخيرة بين تل أبيب وطهران.





وتأتي تصريحات نتنياهو بالتزامن مع مؤشرات على تهدئة ميدانية، بعد تبادل الضربات بين وإسرائيل مؤخراً.

وقال نتنياهو إن أحبطت ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني، مجدداً تعهده بعدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.وتأتي تصريحات نتنياهو بالتزامن مع مؤشرات على تهدئة ميدانية، بعد تبادل الضربات بين وإسرائيل مؤخراً.