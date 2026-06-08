قاليباف يهدد ويؤكد: إيران حطمت معادلة وقف إطلاق النار على الورق

وقال قاليباف في منشور على منصة "إكس"، إن "كسرت معادلة وقف إطلاق النار الشكلية وانتهاكاتها على أرض الواقع"، مضيفاً أن "الرد سيبقى مستمراً طالما لم تتوفر نية جدية لبناء الثقة".وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان قيادة "خاتم " العسكرية الإيرانية انتهاء الهجمات الأخيرة، وسط تصعيد متبادل بين إيران وإسرائيل خلال الساعات الماضية، أثار مخاوف من انهيار التفاهمات غير المعلنة لوقف التصعيد في المنطقة.