القيادة الأمريكية: تعطيل ناقلة نفط في خليج عُمان بعد انتهاك "الحصار" المفروض على إيران

وقالت القيادة في بيان، إن مقاتلة من طراز إف-18 سوبر أطلقت ذخيرة أصابت محركات الناقلة، وذلك بعد عدم امتثال طاقمها للتعليمات الصادرة بالتوقف.وأضافت أن العمليات شملت أيضاً تعطيل 7 سفن خالفت التعليمات، وإعادة توجيه 134 سفينة أخرى، إلى جانب السماح بمرور 42 سفينة محملة بمساعدات إنسانية.