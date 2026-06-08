الرئيس اللبناني: نتفاوض على اتفاق عدم اعتداء مع إسرائيل

وقال وفق "سي إن إن"، "نتفاوض في الوقت الحالي على اتفاق عدم اعتداء مع "، مردفا "لن ألتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب".

وأضاف "نقول للحكومة الإسرائيلية إن الحل العسكري لن يوفر الأمن لشمال إسرائيل أبدا"، كاشفا "نسعى لعلاقة جيدة مع لكن عليها ألا تتدخل في شؤوننا وتدمر بلدنا من أجل مصالحها".

وتأتي تصريحات عون في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسكريا متبادلاً بين إيران وإسرائيل، وتزايد الضغوط الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية في .

وكانت إسرائيل قد شنت غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت مساء أمس الأحد، مما أدى إلى سقوط ضحايا، وهو ما ردت عليه إيران بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.