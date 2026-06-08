تكاليف الوقود تضغط على شركات الطيران الأمريكية.. قفزت 78%

وذكرت الوزارة في تقرير شهري أن تكاليف الوقود لشركات الطيران زادت 26% مقارنة بشهر مارس/آذار، واستهلكت شركات الطيران وقوداً أقل بمقدار 2.6% في أبريل/نيسان مقارنة بالشهر وهي للطيران منخفض التكلفة، عملياتها في مايو/أيار قائلة إن ارتفاع أسعار الوقود لم يترك لها خيارا آخر.وتستحوذ شركات ويونايتد إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز وساوث إيرلاينز على حوالي 80% من الرحلات الجوية الداخلية في .وقال ، الذي يمثل أكثر من 370 شركة طيران تستحوذ على حوالي 85% من العالمية، في تقريره السنوي الأحد إنه يتوقع أن يسجل القطاع أرباحاً صافية إجمالية تبلغ 23 مليار دولار في 2026، بما يقل كثيراً عن تقديرات سابقة بلغت نحو 41 ملياراً، وتراجعاً عن 45 مليار دولار سجلها في 2025. وتظهر بيانات منصة كاياك أن متوسط أسعار تذاكر الرحلات الجوية التي تنطلق من الولايات المتحدة ارتفع هذا العام بنسب تصل إلى 31% للرحلات الداخلية و22% للرحلات الدولية، مقارنة مع الأسابيع نفسها من عام 2025.كما أجبرت حرب شركات الطيران على تغيير مسار رحلاتها لتتجنب المجال الجوي المغلق أو المقيد، مما أدى إلى زيادة استهلاك الوقود وزيادة الضغط على السعة المحدودة بالفعل.وزادت أسعار النفط بسبب المخاوف من انقطاع الإمدادات، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار وقود الطائرات وتوسيع هوامش أرباح ، مما ترك شركات الطيران تواجه قفزة حادة في أكبر تكاليفها.ويتوقع الاتحاد ا