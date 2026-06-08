قاليباف: العمل العسكري لا يعيق الدبلوماسية والهدف إنهاء الحرب وليس التطبيع

وقال قاليباف في تصريحات صحفية، إن" التوترات الأخيرة نتيجة انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار في والحصار البحري".وأضاف أن "تصريحات بشأن مذكرة التفاهم كانت متناقضة مع البنود المتفق عليها"، مشيرًا إلى أن "واشنطن لا تسعى إلى وقف إطلاق النار ولا إلى الحوار".وأوضح أن "العمل العسكري لا يعيق الدبلوماسية وهدف المفاوضات إنهاء الحرب وليس تطبيع العلاقات مع واشنطن"، مبينًا أنه "ليس من المفترض أن نختار بين الحرب أو التفاوض بل أن نحارب في الوقت المناسب ونتفاوض في الوقت المناسب".وتابع قاليباف "لولا الانتصار في الميدان والتقدم بالمسار الدبلوماسي لكانت أيدينا مقيدة في دعم لبنان ومواجهة الحصار".