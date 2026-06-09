غموض حول سقوط مروحية حربية أميركية قرب مضيق هرمز

ووفقا للمصادر، فإنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت المروحية أسقطت بنيران إيرانية أو تعرضت لعطل ميكانيكي.من جهته أكد رئيس دونالد ترمب سقوط تلك المروحية، مضيفاً أن طاقمها "بخير".