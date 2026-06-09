مقتل بحار أمريكي على متن حاملة الطائرات "جون إف كينيدي"

ونقلت صحيفة آند سترايبس، عن متحدث باسم البحرية: "في يوم السبت الموافق 6 يونيو، استجابت فرق الاستجابة السريعة لحادث إطلاق نار على متن حاملة الطائرات جون إف. كينيدي، أسفر عن مقتل الضابط البحري جيس براسويل".وأضافت الصحيفة أنه تم احتجاز بحار آخر، لكن لم تُوجه إليه أي تهم حتى الآن.