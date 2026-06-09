مقتل 30 ضابطا وجنديا اسرائيلياً وإصابة 1291 آخرين منذ تجدد القتال في لبنان

ونقلت وسائل إعلام عن الجيش الإسرائيلي قوله ان "48 ضابطا وجنديا أصيبوا في معارك جنوبي خلال الأيام الـ5 الماضية".واضاف ان "30 ضابطا وجنديا قتلوا وإصابة 1291 آخرين منذ تجدد القتال في لبنان مطلع آذار الماضي".وتابع ان "75 من الجنود والضباط أصيبوا باصابة خطيرة و146 حالتهم متوسطة".